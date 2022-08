Entspannen unter Sternen

Heddesheim. Das Team von Akasha-Phoenix lädt am Samstag, 13. August, zum gemeinsamen Entspannen unterm Sternenhimmel am Heddesheimer See ein. Dazu gibt es „Solfeggio-Frequenzen“ zu hören, die beruhigend und entspannend wirken sollen. Durch den Abend führt Entspannungstrainer und Meditationslehrer Mario Münzer. Die Teilnahme ist kostenlos, Treffpunkt um 22 Uhr am Steinrondell am See (Google Maps: GJ98+PG Heddesheim). Mitzubringen sind eine Decke, bei Bedarf ein Kopfkissen, etwas zu trinken und eine Taschenlampe sowie Insektenschutz. Bei schlechtem Wetter entfällt die Veranstaltung. Alle Infos unter www.akasha-phoenix.de/Aktuelles. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1