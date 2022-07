Entspannen lernen

Heddesheim. Das Jugendhaus Just in Heddesheim bietet am Freitag, 8. Juli, von 17.30 bis 19.30 Uhr einen Entspannungs-Workshop für Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren an. Hierbei lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter Anleitung eines zertifizierten Trainers einfache Übungen zum Entspannen kennen, die sich auch zu Hause anwenden lassen. Ebenso erfahren sie, warum man sich öfters eine kleine Auszeit gönnen sollte.

Der Entspannungs-Workshop wird kostenfrei angeboten und kann auch ohne Vorkenntnisse besucht werden. Eine Anmeldung hierfür kann unter Nennung des Namens, des Alters und einer Kontaktnummer im Jugendhaus per Telefon unter 06203/49 22 93erfolgen oder per E-Mail unter jugendhaus_just@t-online.de red