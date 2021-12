Engel kommen am besten an

Verschneite Tannenbäume, Nikoläuse, Sterne und Schneemänner: Das ist hinreißender Advents- und Weihnachtsschmuck aus Holz. Aber nicht irgendwelcher von sonst woher, er ist in dieser Region liebevoll handgemacht: „Mein Vater sägt aus, und ich bemale oder verziere alles“, erklärt Viola Reinhardt aus Altenbach. „Am besten gehen zurzeit die Engel weg“, führt die Händlerin aus und sagt: „Wenn’s weiter so gut läuft, würde ich gerne wieder mitmachen.“

Die Rede ist von einem besonderen Zusatzangebot auf dem Wochenmarkt „Frischer Freitag“ in Heddesheim: Weil der Weihnachtsmarkt dort erneut Corona-bedingt nicht stattfinden kann, hatte die Gemeinde kurzerhand eine Alternative umgesetzt und Kunsthandwerkern angeboten, als Ausgleich einen kostenlosen Standplatz auf dem Dorfplatz zu belegen.

Die Premiere ist bei fünf Anbietern ebenso gut angekommen wie bei der Kundschaft, wie sich beim Rundgang rasch zeigt: „Ich finde es sehr gut, dass die Hersteller, die das ganze Jahr über fleißig waren, nicht auf ihren Produkten sitzenbleiben, und dass es die auf dem Wochenmarkt gibt, den ich sowieso gerne besuche“, freut sich Helmut Hans Kneller, der am Stand des örtlichen Imkers Reinhard Siebert Kerzen aus Bienenwachs gekauft hat.

Jetzt lacht Kneller noch eine der Gewürzmühlen an, die der Heddesheimer Ewald Doll aus attraktiv gemasertem Holz verschiedener Baumarten gedrechselt hat. Dieses Hobby hatte sich Doll einst als Ausgleich zum Bürojob und zum Ehrenamt im Sportverein gesucht. „Ich mache nicht viel Gewinn, das dürfen Sie mir glauben, aber Mahlwerke oder Innenteile eines Kugelschreibers, Füllfederhalters oder Tintenrollers kosten richtig Geld, das ich vorlegen muss und wieder reinholen will“, erklärt Doll einen der Gründe, warum er das Angebot der Gemeinde gerne angenommen hatte.

Alles vom Bauhof aufgebaut

„Wir haben hier vom Bauhof alles aufgebaut bekommen, sind einmalig gut versorgt worden und finden das ganz wunderbar“, schwärmt Heidi Schellenberg. Sie hat 40 Kilogramm Plätzchen in 20 Sorten gebacken.

„Auf vielem davon wäre ich vermutlich sitzengeblieben“, sagt sie und ist froh, dass die Idee ihrer Tochter Katja, den Wochenmarkt vorweihnachtlich aufzupeppen, bei Heddesheims Bauhofchef Wolfgang Unverricht offene Ohren gefunden hatte. So bietet sie auch die schönen Leuchten aus Perlmuttmosaik ihrer Tochter mit an, während Standpartnerin Susanne Kretschmer wärmende Strickware bereithält.

„Es war vernünftig, den Weihnachtsmarkt abzusagen, aber diese Notlösung ist super“, sagt Martina Kellner bei ihrem Bummel. „Es ist wie immer rundum klasse, und auch das Zwischenmenschliche stimmt“, sagt Andrea Grohrock. Die Schriesheimerin ist zum vierten Mal dabei mit selbsthergestelltem Unikatschmuck aus Glas, Halbedelsteinen „und allem, was mir in die Hände fällt, und in dem ich ein Modeschmuckstückchen sehe“, wie sie schmunzelnd erklärt. Auch der Heddesheimer Imker Siebert zieht zufrieden Bilanz: „Super!“