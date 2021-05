Endstation Sehnsucht – Rom wartet

„Der Italiener ist wie wild auf mich losgestürzt, das war kein schöner Kampf.“ Oliver Zink wirkt noch immer schwer enttäuscht, wenn er an seinen Profi-EM-Kampf in Modena denkt. Doch gleichzeitig ist der Heddesheimer Kickboxer auch ein wenig stolz, schließlich hat er im Kampf am vergangenen Sonntag gegen Giuseppe Vece den EM-Titel der italienischen Liga gewonnen, mit einem technischen K.o. in der ersten Runde nach 1:30 Minuten.

Das berechtigt den 47-Jährigen nun zum WM-Duell mit dem Tunesier Issam Mousere am 21. Oktober. „Das wird dann aber wirklich mein letzter Kampf“, will Zink die Boxhandschuhe dann endgültig an den berühmten Nagel hängen – nach seiner Endstation Sehnsucht, dem WM-Fight in Rom.

Extrem kräftezehrend

Denn der Kampf in Modena steckt Oliver Zink noch ordentlich in den Knochen. „Ich bin schließlich keine 20 mehr“, will er sich noch ein paar Tage zur Erholung geben. Denn auch die Vorbereitungszeit war für den Kampfsportler extrem kräftezehrend. Während er hartes Training absolvieren und Kondition bolzen musste, ging es auch darum, ordentlich Gewicht zu verlieren. Denn Zink kämpfte erstmals in der Klasse bis 75 kg. „Ich habe zehn Kilogramm abgenommen“, erreichte er sein Ziel jedoch.

Den Kampfstil geändert

„Ich habe mich gut gefühlt, es war ein rauer, harter Kampf. Durch den Brachialstil des Italieners habe ich meine Linie verloren, es ist eine Schlägerei geworden. Doch am Ende ist es gut ausgegangen“, hätte Zink gerne einen technisch hochwertigeren Kampf über mehrere Runden geboten. „Mit Trainer Boris Metz habe ich meinen Kampfstil geändert“, wollte Zink seinem Betreuer und auch Muay-Thai-Coach Daniel Vrankovic sein Können demonstrieren – es wurde aber nichts daraus.

Erstmals kämpfte Zink in Modena in einem Käfig, der eigentlich für die Kampfsportart Mixed Martial Arts (MMA) gedacht ist. Das acht Mal acht Meter große Oktagon bedeutete eine ordentliche Umstellung. „Das sind ganz andere Wege, es gibt keine Ringecken, wo man jemanden stellen kann. Oder auch keine Ringseile, in die ich mich fallenlassen kann“, beschreibt Zink die taktischen Probleme der neuen Umgebung.

Die am Ende allerdings keine große Rolle spielte – nur der EM-Titel zählte. Corona-bedingt waren keine Zuschauer dabei und es gab deswegen auch keine Gage. Aber der Kampf im Oktober um die WM ist für Oliver Zink Belohnung genug.

