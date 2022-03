Endspurt vor der Wahl

Am Sonntag, 10. April, fällt die Entscheidung, wer Nachfolger von Bürgermeister Michael Kessler in Heddesheim wird. In den Tagen vor der Wahl werden sich die Kandidaten noch einmal um den Dialog mit den potenziellen Wählern bemühen. Unter anderem auf dem Wochenmarkt „Frischer Freitag“ sowie samstags vor dem Edeka-Markt Zipser.

Martin Kemmet (parteilos), der erst in der zweiten Runde eingestiegen ist, lädt außerdem nach einer ersten am Wochenende noch zu zwei Veranstaltungen ein. Am Mittwoch. 30. März, um 20 Uhr steht er im „Pflug“ Rede und Antwort. Am Freitag, 8. April, bittet er ab 18 Uhr zum Afterwork-Talk im Bistro am Dorfplatz. Achim Weitz (parteilos) hatte bereits am vergangenen Wochenende einen Rundgang um den Badesee organisiert. Jens Römer setzt vor allem auf Dialog zu seinem Leitspruch „Miteinander“. Daniel Gerstner (SPD) will möglicherweise noch einmal ins Bistro Stay einladen, der Termin steht aber noch nicht fest. hje

