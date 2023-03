Endspurt auf der Eisbahn in Heddesheim

Die Wintersportsaison auf der Eisbahn der Gemeinde Heddesheim geht zu Ende. An diesem Wochenende, 11./12. März, ist die Anlage zum letzten Mal geöffnet, und zwar am Samstag von 9.30 bis 16 Uhr (Eisdisco von 17 bis 22 Uhr) und am Sonntag von 9.30 bis 20 Uhr. Danach geht die Eisbahn in die Sommerpause. Wie die aktuelle Saison gelaufen ist, das will Bürgermeister Achim Weitz in der kommenden Woche bei einem Pressegespräch mitteilen.

Im langjährigen Mittel sind es etwa 67 000 Gäste pro Saison, im Jahr 2021/22 waren es sogar 72 500. Bei Eintrittspreisen von vier Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Kinder und Jugendliche unter 18 fließt rund eine Viertelmillion Euro jährlich als Einnahme. Die Kosten liegen allerdings deutlich darüber, So fuhr die Gemeinde 2019 ein Defizit von 340 000 Euro ein. Auch energetisch ist die Anlage anspruchsvoll. 210 000 Kilowattstunden sind für die Heizung erforderlich, die neuerdings aus dem Nahwärmenetz gespeist wird, 280 000 Kilowattstunden Strom fließen in die Eisgewinnung auf der Bahn. hje