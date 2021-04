Elektrogerät fängt Feuer

Zu einem Brand in der Lessingstraße ist die Feuerwehr in Heddesheim am Dienstag gerufen worden. Wie die Brandschützer am Mittwoch in den sozialen Medien berichteten, hieß es bei der Benachrichtigung zunächst, es brenne im 7. Obergeschoss in einer Küche. Vorsichtshalber wurden die Drehleiter und ein weiteres Löschfahrzeug aus Ladenburg hinzugerufen. Vor Ort stellte sich die Lage aber glücklicherweise als wenig dramatisch heraus. Die Erkundung ergab demnach, dass ein Elektrogerät auf einer Herdplatte Feuer gefangen hatte. Ein Angriffstrupp löschte es mit einem Kleinlöschgerät. Weder Drehleiter noch weitere Einsatzkräfte wurden benötigt, Verletzte gab es keine. ffw/agö

