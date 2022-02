„Einkauf“ ohne Maske

Es sollte wohl eine originelle Art des Protestes gegen die Corona-Maßnahmen sein: Eine Gruppe von rund 30 Männern und Frauen ist bereits am vergangenen Dienstag ohne die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung durch einen Edeka-Markt in Heddesheim marschiert. Einer von ihnen filmte sich dabei selbst und verteilte den Clip anschließend über verschiedene digitale Kanäle. Schließlich landete der Film auch bei der Polizei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim am Montag auf Anfrage bestätigte, wurde daraufhin ermittelt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft gehe man davon aus, dass es sich hier nicht um einen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz gehandelt habe. Vielmehr sei es ein als Ordnungswidrigkeit eingestufter Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz. In solchen Fällen ist ein Bußgeld zwischen 50 und 250 Euro fällig, der Regelsatz liegt bei 70 Euro. Fünf der insgesamt 30 Personen seien bereits namentlich festgestellt, die Ermittlungen liefen aber weiter, sagte der Sprecher. Die Ahndung der Verstöße sei in diesem Fall eine Sache des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises. Von dort könnten die Beteiligten der Aktion also demnächst Bußgeldbescheide bekommen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2