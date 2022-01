Eine Chance vertan

Nur wenige Tage nach dem Rücktritt von Martin Kemmet hat sich die CDU-Fraktion im Heddesheimer Gemeinderat neu aufgestellt. Mit der Wahl von Rainer Hege zum neuen Vorsitzenden setzt sie dabei auf einen Mann mit langer Erfahrung. Seit 1999 gehört der heute 61-Jährige dem Gemeinderat an, seit 2019 ist der Landwirtschaftsmeister auch Vertreter des Bürgermeisters. Doch damit nicht genug: Als Vorsitzender führt er die örtliche CDU, und obendrein ist er in der evangelischen Kirchengemeinde als Kirchenältester aktiv.

Bei so vielen Posten darf durchaus die Frage erlaubt sein, ob das nicht zuviel des Ehrenamts ist. Zudem hat die CDU-Fraktion im Gemeinderat mit der Wahl von Hege die Chance der personellen Erneuerung vertan. Immerhin steht mit Holger Badent (47) ein an Amts- und Lebensjahren junger Kommunalpolitiker als Stellvertreter an der Seite von Hege.

Frischen Wind bringt auch die Nachrückerin Marie-Christin Bach mit in die Fraktion. Mit ihren erst 25 Jahren verjüngt sie zugleich den Gemeinderat insgesamt und steigert die bislang miserable Frauenquote. Der weibliche Blickwinkel sei mit ihr in die Fraktion zurückgekehrt, lobte Hege die junge Kollegin bereits im Vorfeld.

In der alltäglichen Ratsarbeit kann der neue Fraktionschef jetzt zeigen, ob er es ernst meint und auch dem Nachwuchs Verantwortung überträgt. Wenn er dagegen in seinen vielen Ämtern nicht bereit ist, Aufgaben zu delegieren, sondern diese ebenso wie die Ämter an sich reißt, wird es die CDU in Heddesheim in Zukunft noch schwerer haben.

