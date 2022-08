Eine Bank zum Jubiläum

Heddesheim. Eigentlich steht die Bank schon länger vor dem evangelischen Gemeindezentrum. Doch jetzt, sieben Wochen vor dem Jubiläumskonzert des Männergesangvereins am 14. Oktober, haben MGV-Vorsitzender Ernst Lederer und Pfarrer Dierk Rafflewski die Stifter-Plakette angebracht. 1700 Euro haben die Sängerinnen und Sänger für die Bank gespendet, der Anlass ist das 175-jährige Bestehen des Vereins.

Doch nicht nur der MGV feiert Jubiläum, auch die evangelische Kirche in der Beindstraße begeht in diesem Jahr ihren 150. Gründungstag. Beide Jubilare verbindet eine gemeinsame Geschichte: Denn als das Gotteshaus am Buß- und Bettag, dem 16. November 1872, eingeweiht wurde, gestaltete der evangelisch geprägte Männergesangverein den musikalischen Teil des Gottesdienstes. Mit dem Lied „Hoch tut euch auf, ihr Tore der Welt“ begleitete der MGV den Einzug von Dekan Eberlin, Pfarrer Hoeck und der Gemeinde. „Damals wurde volkstümlich gefeiert, mit Festumzug, Fahnen an den Häusern, Feuerwerk und einem großen Ball im Gasthof Hirsch“, so Rafflewski bei der offiziellen Einweihung der MGV-Bank. Das Pendant gleich nebenan vor dem Gemeindezentrum wurde durch eine Spende des Ehepaars Ursula und Herbert Kleber ermöglicht.

Gleich mehrere Feiern

Zum MGV-Jubiläum haben Ernst Lederer und die 25 aktiven Sänger am 14. Oktober in der evangelischen Kirche ein Konzert organisiert. „Dazu habe ich den Trentiner Bergchor eingeladen, den wir bei einem Besuch in den Dolomiten kennengelernt haben. Die Gäste werden den Hauptteil des Konzerts gestalten“, kündigt der MGV-Vorsitzende an. Aber auch Pfarrer Rafflewski, seine Kollegin Franziska Stoellger und das Gemeindeteam sind im Jubiläumsmodus. So wird am 3. Oktober ein Gemeindefest an der Kirche gefeiert. Einen Tag später begeht auch der evangelische Kirchenchor sein Jubiläum – mit Verspätung. Weil 2021 das 130-jährige Bestehen wegen Corona nicht gefeiert werden konnte, holt der Chor das Fest am 3. Oktober mit einem Konzert nach.

Der große Festakt zum 150. Kirchenjubiläum ist dann wie damals auf den Buß- und Bettag, 16. November, terminiert. Die Predigt wird Heinrich Bedford-Strohm halten. Der 62-jährige Landesbischof der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern war nicht nur von 2014 bis 2021 Vorsitzender des Rats der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), sondern auch von 1992 bis 1994 Gastvikar in Heddesheim.