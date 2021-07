Einbruch auf Werkstatt-Gelände

Vom Gelände einer Autowerkstatt in der Mannheimer Straße in Heddesheim haben unbekannte Einbrecher Baumaschinen von noch unbekanntem Wert gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hatten sich der oder die Täter zwischen Freitagabend und Montagmorgen Zutritt verschafft, indem sie die Umzäunung des Grundstücks aufbrachen. Anschließend entnahmen sie aus einem offenen Container mehrere Autobatterien, die sie allerdings zurückließen. Von einem weiteren Container öffneten sie gewaltsam das Vorhängeschloss und stahlen daraus mehrere kleinere Baumaschinen. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten sie mit einem Fahrzeug. Der Polizeiposten Heddesheim ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 06203/414 43. pol/agö

