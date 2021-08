Ein Zuhause für Bienen geschaffen

Honig- und Wildbienen sowie Turmfalken finden bei Pfenning in Heddesheim ein Zuhause. Wie das Unternehmen in einer Presseinformation schreibt, setzt es sich in Kooperation mit dem Investor Union Investment für Biodiversität ein und hat im Rahmen des Bienenprojekts „Imke“ Boxen für Honig- und Wildbienen auf dem Gelände der Logistikanlagen multicubes in Heddesheim und Monsheim aufgestellt. Zusätzlich hat der Kontraktlogistiker nach eigenen Angaben in Eigenregie jeweils einen Brutkasten für Turmfalken installiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits im vergangenen Jahr startete demnach die erste Phase des Projekts, bei dem insgesamt 66 Bienenvölker mit über einer Millionen Bienen an verschiedenen Standorten im Portfolio der Union Investment angesiedelt wurden. Im Februar 2021 fiel der Startschuss für die zweite Phase des Projekts, das um die Bereitstellung von Boxen für verschiedene Arten von Wildbienen ergänzt wurde.

Auf Initiative der Union Investment hin organisierte Alina Franco vom Zentraleinkauf und Immobilien der Firma Pfenning eine Begehung des Geländes mit einem Imker des Vereins Stadtbienen, die das Projekt bundesweit begleiten. Auch bei der Errichtung der Bienenkästen, dem Transport und der langfristigen Betreuung der Bienen unterstützt der regional ansässige Imker. Alle Bienenboxen wurden in Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderung hergestellt und stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft, wie es in der Mitteilung heißt. Im Mai konnte die Ansiedlung der Honigbienen erfolgreich abgeschlossen werden. In regelmäßigen Abständen kontrolliert der Imker die Gesundheit und die Entwicklung der Bienenvölker.

Turmfalken im Nistkasten

Zusätzlich konnte Pfenning kurzfristig die Installation jeweils eines Nistkastens für Turmfalken in Heddesheim und Monsheim realisieren. Auf Anregung der lokalen NABU-Gruppe seien passende Brutkästen bestellt und durch die Haustechnik angebracht worden, schreibt das Unternehmen in seiner Mitteilung. Die Montage der Nistkästen erfolgte im Mai, was für die natürliche Nistzeit der Turmfalken sehr spät sei. Dennoch habe man bereits zwei Tage nach Montage in Heddesheim ein Brutpaar im Kasten beobachten können. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2