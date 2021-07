Was ist eigentlich ein Freund? Wie geht das mit dem Streiten und sich wieder versöhnen? Was ist Teilen, Leihen, Tauschen und Schenken? Ist es gut, anderen etwas zu klauen oder kaputtzumachen? Mit diesen Fragen beschäftigen sich Pit und Lakritze (Peter A. H. Meier und Sigrid Fath) vom Doing-Theater in „BummBumm – ein Herz und eine Seele“. Das Clowntheaterstück für Kinder ab drei Jahre präsentiert die Gemeindebücherei am Donnerstag, 22. Juli, im Bürgerhaus (Großer Saal). Beginn ist um 16 Uhr (Dauer etwa 45 Minuten). Der Eintritt kostet drei Euro für Kinder und 4,50 Euro für Erwachsene.

Nach aktuellem Stand ist kein negativer Schnelltest, Geimpft- oder Genesenennachweis nötig (Änderungen möglich). Es gilt Maskenpflicht (für Kinder ab sechs Jahren) und es werden Kontaktdaten erhoben. Die Hygienevorschriften des Veranstaltungstages sind auf der Homepage der Bücherei nachzulesen. Kartenvorverkauf und nähere Informationen bei der Gemeindebücherei Heddesheim, Telefon 06203/10 12 39. red/agö