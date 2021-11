Ein Harem mitten in Heddesheim

„Eigentlich möchte ich nicht vor jeder Aufführung von der Bühne zu Ihnen sprechen“, sagte Michael Kessler zum erwartungsfrohen Publikum. Der Bürgermeister bedauerte, dass auch diesmal in die große Nordbadenhalle ausgewichen werden musste. „Die 2G-Regel zwingt uns dazu. Das nächste Stück am 6. Dezember wird wohl wieder hier stattfinden“, befürchtet Kessler. Das Lustspiel „Boeing Boeing“ ist schon ein Klassiker auf den Bühnen dieser Welt. Jetzt gastierte das Ensemble der Komödie am Altstadtmarkt aus Braunschweig in Heddesheim.

Mit Tempo, Charme, Esprit, einer Prise Humor und einem Quäntchen Erotik brachte die sechsköpfige Gruppe das Stück auf die Bühne. „In dieser lausigen Zeit der Corona-Krise tut es wirklich gut, zwei Stunden zu lachen“, sagte eine Heddesheimerin. Das bestens aufgelegte Sextett gefiel dem Publikum, wie man an den Lachern merkte. Andreas Elsholz, einst umjubelt in der TV-Seifenoper „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, gab den smarten, gut aussehenden Bernhard. Ralph Morgenstern agierte als Butler Bert mit seiner unnachahmlichen Art und seinem Spielwitz. Florian Battermann als Robert wandelte sich vom Landei zum Draufgänger. Janine Bossecker, Mia Geese und Sonja Wigger spielten ihre Rolle als Stewardessen gekonnt und mit dem Landesakzent.

Besonders gut kam an, dass der Ort der Handlung Heddesheim war. Freund Robert kam aus Muckensturm, und ein Pärchen speiste im Schützenhaus in Ladenburg. Ein Mann wird von drei Stewardessen regelmäßig nach dem Flugplan der Airlines besucht. Das geht solange gut, bis sich die Flugpläne ändern. Der Trubel wird lauter und lebhafter, die Komplikationen nehmen zu. Da ist selbst die Siebenzimmerwohnung zu klein.

Nach dem verdienten Schlussapplaus sagte Florian Battermann: „Sie glauben nicht, wie schön es für uns ist, wieder auf der Bühne spielen zu können. Sie haben begriffen, wenn Sie zur Kultur kommen, bleibt die Kultur erhalten“. Damit sagte Battermann den Satz des Abends – und auch der wurde bejubelt. diko

