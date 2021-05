Ein eigener Sportlehrer

Die Turngemeinde TG Heddesheim hat einen hauptamtlichen Sportlehrer in Vollzeit eingestellt. Das teilte Vorsitzender Wolf-Günter Janko mit. Johannes Sommer (Bild) hat seine Arbeit Anfang Mai aufgenommen. Er soll laut Janko auch dafür sorgen, dass die stark angewachsene Warteliste im Bereich Kinder durch das jetzt gestartete Angebot „Kindersport“ abgebaut wird. „Das Programm wird bereits sehr gut angenommen“, freut sich der TG-Chef. Ergänzend laufe eine „Schnupperaktion“. Diese richte sich an Kinder, die ebenfalls Interesse an diesem sportartenübergreifenden Angebot haben.

Vielfältig im Einsatz

Johannes Sommer steht hinter der fachlichen, sportpädagogischen Konzeption dieses Angebots und hat die neu eingerichtete Trainingsstunden (vier Einheiten für 60 bis 80 Kinder von 3 bis 6 Jahren) übernommen. Darüberhinaus ist er verantwortlich für die Einheiten dieser Altersklasse in der Sparte Kinderturnen (ebenfalls vier Einheiten) sowie im Kinderkarate und bei der Leichtathlethik.

© TG Heddesheim

„Ich bin sehr verwurzelt mit dem Sport“, erklärt Sommer und fügt hinzu: „Ich habe schon immer eine Begeisterung für den Sport gehabt.“ Er hat Fitnessökonomie (Bachelor) und Sportwissenschaften (Master) in Jena studiert. Schon als Kind hat er Tennis und Fußball gespielt: „Ich kann mich eigentlich für jede Sportart schnell begeistern.“ hje (Bild: TG)