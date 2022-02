Ein Beispiel für Andere

Wien hat bekanntlich in Sachen sozialer Wohnungsbau eine große Tradition. Jede vierte Wohnung gehört der Stadt. Insofern wundert es nicht, dass von dort auch die Entwürfe für das neue Quartier in Heddesheim kommen, die beim Wettbewerb am Ende überzeugt haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bezahlbares Wohnen muss nicht nullachtfünfzehn sein, wie die Entwürfe von Schneider und Schumacher zeigen. Die Autos verschwinden unter der Erde, die Wohnungen sind per Aufzug von der Tiefgarage aus und barrierefrei erreichbar, im Wohnhof ist Platz für große Bäume, und auch auf dem Dach wird es grünen. Dass die Sonne durch Innenhöfe scheinen kann, sorgt zudem für eine natürliche Beleuchtung.

Möglich ist das alles nur durch ein Zusammenspiel von vielen Partnern. Man darf ohne Übertreibung sagen, dass das Projekt die Handschrift des scheidenden Bürgermeisters Michael Kessler trägt. Er hat von Anfang an zielgerichtet verfolgt, was jetzt bald Wirklichkeit wird. Ihm ist es gelungen, die Eigentümer der Grundstücke dafür zu gewinnen, zehn Prozent ihrer Fläche für soziale Zwecke bereitzustellen. Er hat dafür gesorgt, dass mit einem Wettbewerb nicht nach der erstbesten, sondern nach der idealen Lösung gesucht wird. Und er hat mit der KVBW einen Partner gefunden, der bereit ist, alle hier entstehenden Wohnungen 30 Jahre lang zu einem bezahlbaren Preis zu vermieten.

Ein Beispiel, das in der Region Schule machen könnte. Wenn sogar die Grünen in Heddesheim von einem Glücksfall sprechen, dann ist das eine Adelung für dieses Projekt – und nicht zuletzt für Kessler als Urheber. Er hat in 24 Jahren Spuren hinterlassen. Das Wohnquartett ist dabei nur eine von vielen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2