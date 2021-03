An der Ladestation für Elektro-Fahrzeuge auf dem Parkplatz von Edeka Zipser in Heddesheim steht ab sofort ein zweiter Anschluss zur Verfügung. Das teilen die Gemeinde Heddesheim und die Stadtwerke Viernheim mit. Sie hatten die „E-Tankstelle“ vor knapp drei Jahren in Kooperation mit Edeka Südwest und dem Zipser-Markt eingerichtet.

„Das ist eine erfreuliche Entwicklung“, wird Bürgermeister Michael Kessler in der Mitteilung zitiert. Es gebe zu dem Thema immer wieder Anfragen und die zentrale Stelle sei als Standort ideal. Wie Gemeinde und Stadtwerke schreiben, habe sich die Auslastung der Station seit Eröffnung im Mai 2018 kontinuierlich gesteigert: Von durchschnittlich 14 Ladevorgängen pro Monat im Eröffnungsjahr auf zunächst 25 im Jahr 2019. 2020 musste die Ladestation aufgrund rechtlicher Vorgaben ausgetauscht werden, zudem habe sich die Corona-Pandemie auf die Nutzung ausgewirkt. „Die Ladedynamik hat sich nun, auch durch verschiedene Förderprogramme rund um die Elektromobilität, in den letzten Monaten aber wieder deutlich verstärkt“, begründet Stadtwerke-Geschäftsführer Ralph Franke den Ausbau. Nun können an der Station zwei Autos gleichzeitig mit bis zu 22 kW geladen werden. Dies werde auch schon genutzt, berichtet Dieter Zipser, Betreiber des Edeka-Marktes.

Die Ladestation war die erste öffentliche der Stadtwerke Viernheim. In der Zwischenzeit kamen weitere in Hirschberg, Viernheim und auf dem Gelände des Autohauses May in Heddesheim hinzu. Ladekartenverträge für Stromkunden der Stadtwerke sind auf Anfrage erhältlich. Kunden vieler anderer Ladekartenanbieter können die Ladesäulen nach Angaben des Betreibers ebenfalls nutzen. Das Laden ohne Karte ist über eine App möglich (Übersicht unter www.ladenetz.de). red/agö