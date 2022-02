Dschungelbuch als Kindertheater

Die Gemeindebücherei Heddesheim hat das Figurentheater Luft und Leo eingeladen. Sie spielen „Das Dschungelbuch“ nach dem Buch von Rudyard Kipling, ein Theaterstück für Kinder ab fünf Jahren. Es wird gespielt am Mittwoch, 16. März, um 16 Uhr (Einlass: ab 15.45 Uhr) im Bürgerhaus, Großer Saal. Der Eintritt kostet drei Euro für Kinder und 4,50 Euro für Erwachsene. Karten sind im Vorverkauf in der Gemeindebücherei, Telefon 06203/10 12 39, oder per E-Mail (buecherei@heddesheim.de) erhältlich. Das Dschungelbuch erzählt die Geschichte um das Findelkind Mogli, das im indischen Dschungel unter Tieren aufwächst und dabei die Gesetze der Natur kennen und zugleich zu respektieren lernt. red

