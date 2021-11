Drei Sirenen vorgesehen

2013 hat die Gemeinde Heddesheim mit ihren Bürgern ein Leitbild erstellt. Acht Jahre später steht nun eine erste Bilanz auf der Tagesordnung des Gemeinderates. Das Papier umfasst 25 Seiten und stellt Leitziele und Erreichtes gegenüber. „Darin zeigt sich, dass in fast allen Bereichen die Leitbildthemen umgesetzt wurden oder in Umsetzung befindlich sind“, heißt es dazu in der Vorlage. Viele Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger seien aufgegriffen und umgesetzt worden: „Andere fließen in das laufende Handeln von Gemeinderat und Verwaltung ein.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Vorfeld der Bürgermeisterwahl am 20. März 2022 sollen redaktionelle Beiträge von Fraktionen, Parteien, Wählervereinigungen und Kandidaten im Mitteilungsblatt der Gemeinde unterbunden werden. Dafür schlägt die Verwaltung eine Änderung des Redaktionsstatuts vor. Damit wären ab 17. Dezember (Veröffentlichung der Ausschreibung im Staatsanzeiger) solche Beiträge nicht mehr zulässig.

Weiteres Thema der Sitzung ist die Installation von neuen Sirenen zur Warnung der Bevölkerung in Notfällen. Als Standorte schlägt die Verwaltung die Nordbadenhalle, ein Wohnhaus im Bereich Lessingstraße und das Rathaus vor. Dafür rechnet sie mit Kosten von 45 000 Euro, an Zuschüssen könnte die Gemeinde maximal knapp 33 000 Euro erhalten. Wenn der Gemeinderat zustimmt, soll die Installation 2022 erfolgen.

Die öffentliche Sitzung findet am Donnerstag, 18. November, um 17 Uhr im großen Saal des Bürgerhauses statt. Einwohner können gleich zu Beginn der Tagesordnung ihre Fragen vorbringen. Wegen Corona müssen die Besucher auf der Tribüne eine Maske tragen, weitere Einschränkungen gibt es aber trotz der Alarmstufe nicht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2