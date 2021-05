DLRG: An zwei Tagen mehr als 200 Corona-Tests im Bürgerhaus

Heddesheim. Seit dem 17. April bietet die DLRG Ortsgruppe Heddesheim Corona-Schnelltests im Bürgerhaus an, seit Mai sogar zweimal die Woche: mitwochs (17.30 bis 19.30 Uhr) und samstags (9.30 bis 11 Uhr).

Immer mittwochs und samstags stehen die Helfer der DLRG im Bürgerhaus bereit, um Schnelltests vorzunehmen. © DLRG

"Wie nützlich diese Möglichkeiten zur Testung sind, zeigt die bisherige Zwischenbilanz der DLRG Heddesheim: an zwei Samstagen wurden schon über 200 Tests entnommen", berichtet Lucas Bréhéret, Pressesprecher der Ortsgruppe. Bei den Tests sei "eine niedrige Anzahl" an asymptomatischen Personen positiv getestet worden. "Im Falle eines positiven Ergebnisses werden die Daten an das Gesundheitsamt Rhein-Neckar gemeldet", beschreibt Bréhéret das weitere Vorgehen. Die Behörde veranlasse dann einen PCR-Test zur Kontrolle -.und gegebenenfalls eine Quarantäne, wenn dieser die Infektion bestätigt. "Dadurch sind die Schnelltests ein wichtiger Teil der aktuellen Coronastrategie, um Infektionen schnellstmöglich festzustellen und Infektionsketten zu unterbrechen", teilt die DLRG mit. Zusätzlich bietet das Angebot den Getesteten etwas mehr Sicherheit.

„Ein tolle Aktion der Gemeinde und der Hilfsorganisationen hier in Heddesheim. Nach dem Test fühlt man sich viel sicherer und kann beruhigt nach Hause gehen. Ich bin sehr dankbar für alle ehrenamtlichen Helfer, die das hier möglich machen.“, zitiert die DLRG einen Gast im kommunalen Schnelltestzentrum.

Neben der DLRG testet in Heddesheim auch das Deutschen Roten Kreuz, letzteres immer montags (7.30 bis 09.30 Uhr) und donnerstags (17 bis 19 Uhr) in der Nordbadenhalle. Bei beiden Schnellteststationen können sich Bürger kostenlos und durch geschultes Personal auf das Sars-CoV-2-Virus testen lassen. Neu hinzu kommt ab 7. Mai ein Testzentrum der Firma GUP Consulting in Kooperation mit der REL GmbH im Gewerbegebiet (Schulze-Delitsch-Straße 24, dienstags und freitags von 15 bis 19 Uhr, samstags von 11 bis 15 Uhr).

