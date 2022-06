Dieter Kolb liest in Heddesheim „ausm Lewe“

Heddesheim. Die Gemeindebücherei Heddesheim lädt am Mittwoch, 29. Juni, um 19.30 Uhr in den Pflug im Bürgerhaus ein. Autor Dieter Kolb präsentiert „Uffgschnabdes ausm Lewe“. Amüsant und ernst sind die Geschichten, die Kolb niedergeschrieben hat. Vieles hat sich so ereignet, wie es in den Büchlein steht. Manches hat er aber etwas verändert. Einige der Erlebnisse wird er vorlesen, einiges aber auch dazu erzählen. Fragen zur Mundart, warum er die Büchlein geschrieben hat und warum er die Wörter genau so geschrieben hat, wird er natürlich beantworten. „S wedd beschdimmd in scheena Owend. Alla bis neilisch“, verspricht Kolb. Die Bücherei bittet um telefonische Anmeldung bis zum 20. Juni unter Telefon 06203/101239 oder per E-Mail an buecherei@heddesheim.de. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. red

