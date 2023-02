Die Haushaltsberatungen in Heddesheim stehen an: In der kommenden Sitzung am Donnerstag, 2. März, wird die Verwaltung den Entwurf für das Jahr 2023 einbringen. Anschließend soll der Gemeinderat das Zahlenwerk diskutieren und über verschiedene Anträge abstimmen. Der endgültige Beschluss über den Haushalt fällt voraussichtlich am Donnerstag, 23. März.

Wie aus dem Ratsinformationssystem

...