Die Kelten erleben

Heddesheim/Schriesheim. Die Volkshochschulen Heddesheim und Schriesheim sind wieder gemeinsam unterwegs. Am Donnerstag, 13. Oktober, geht es mit dem Reisebus zuerst zur Keltenwelt am Glauberg in den hessischen Wetteraukreis, wo der „Keltenfürst vom Glauberg“ wartet und einen Blick auf das Alltagsleben und die Bestattungsriten und Jenseitsvorstellungen der Kelten erlaubt.

Von der Keltenwelt geht es weiter nach Hanau zu einer Führung durch die Gebrüder-Grimm-Stadt mit ihrer wechselvollen Geschichte.

Weitere Informationen gibt es auf den Homepages der VHS Heddesheim (vhs@heddesheim.de) und der vhs Schriesheim (info@vhs-schriesheim.de) sowie per Telefon (vhs Heddesheim: 06203/101267, vhs Schriesheim: 06203/69 26 99). red