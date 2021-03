In der Pfarrei St. Remigius in Heddesheim soll man das Gras wachsen sehen können. So möchten zahlreiche Gruppierungen in der Pfarrei ein Zeichen des Trostes und der Zuversicht in der Pandemiezeit setzen. Ausgehend von der biblischen Beschreibung, dass aus sterbendem Weizenkorn neues Leben entsteht, werden Jung und Alt dazu eingeladen, Weizen in kleine Behälter zu säen und das Wachsen zu beobachten. Vergleichbar mit dem absoluten Tiefpunkt am Karfreitag bis zur Auferstehungsfeier in der Osternacht, sollen das Sterben und der Neubeginn symbolisiert werden.

Wer bei dieser Aktion mitmachen möchte, kann sich Tütchen mit Weizen, einem Osterimpuls und einer Anleitung ab dem 6. März in der St. Remigius-Kirche abholen. Am Ostersonntag können die Pflanztöpfe mit dem Weizen auf die Kirchenmauer der St. Remigius-Kirche gestellt oder an Freunde und Nachbarn verschenkt werden. Weitere Informationen zu der Aktion gibt es bei Thomas Tuschner über das Pfarrbüro Heddesheim, Telefon 06203/4 13 57. diko