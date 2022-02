Daniel Schmidt neuer Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr

Heddesheim. Die Freiwillige Feuerwehr in Heddesheim hat am Freitagabend einen neuen Kommandanten gewählt. Daniel Schmidt (Bild) setzte sich bei der Jahreshauptversammlung in geheimer Wahl mit 28 zu 11 Stimmen gegen seinen Mitbewerber Hendrik Fütterer durch. Der 40jährige Schmidt, bisher stellvertretender Kommandant, tritt damit die Nachfolge des im Dezember 2021 überraschend verstorbenen Dieter Kielmayer an. Zum neuen Stellvertreter wählten die 42 Feuerwehrmänner und -frauen im Heddesheimer Bürgersaal Stefan Koschel.

