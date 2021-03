Vor Ostern bietet die Gemeinde Heddesheim ihren Bürgerinnen und Bürgern in Zusammenarbeit mit dem örtlichen DRK noch zu folgenden Terminen eine kostenlose Corona-Schnelltestung in der Nordbadenhalle an:

AdUnit urban-intext1

Montag, 29. März: 7.30 bis 10 Uhr.

Donnerstag, 1. April: 16 bis 19 Uhr.

Es ist keine vorherige Terminvereinbarung nötig. Das Tragen einer medizinischen Maske oder FFP2-Maske ist Pflicht. Am Ostermontag (5. April) werden keine Tests angeboten. Über das weitere Vorgehen nach Ostern will das Rathaus noch informieren. Weitere Informationen zu dem Testangebot auf den Internetseiten der Gemeinde (www.heddesheim.de). red