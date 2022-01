Christbäume werden am Badesee Heddesheim angenommen

Heddesheim. Wie im vergangenen Jahr hat der Bauhof Heddesheim auf dem Badeseeparkplatz eine Sammelstelle für Christbäume eingerichtet. Diese wird von den Konfirmandinnen und Konfirmanden der Evangelischen Kirchengemeinde Heddesheim betreut. Am Samstag, 8. Januar, können die Bäume in der Zeit von 9 bis 15 Uhr an dieser Sammelstelle abgegeben werden. Eine Gebühr gibt es nicht, aber die Konfis freuen sich über eine Spende, die hälftig der Jugendarbeit der Evangelischen Kirchengemeinde sowie einem sozialen Zweck zugute kommt. Dies teilte Pfarrer Dierk Rafflewski dazu mit.



