CDU lädt zur Tour durch die Flur

Am Samstag, 21. August, lädt der CDU-Gemeindeverband Heddesheim zu seiner traditionellen Tour durch die Flur ein. Los geht’s um 13 Uhr am Rathaus. Wie immer steuern die Teilnehmer Plätze im Ort an, bei denen sich die Gelegenheit ergibt, Neues über die Entwicklung der Gemeinde zu erfahren. Der gemeinsame Abschluss der Radtour soll dieses Jahr auf der neugestalteten Minigolfanlage stattfinden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um die Organisation zu vereinfachen, bittet die CDU um Anmeldung per E-Mail an Rainer.Hege@t-online.de. Auch Kurzentschlossene sind aber zur Mitfahrt willkommen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten einen Mund-Nasen-Schutz sowie einen eigenen Kugelschreiber mitbringen. red/agö