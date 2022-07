Bunte Woche mit der VHS

Heddesheim. In der letzten Woche der Sommerferien können Kinder von 8 bis 12 Jahren an vier Tagen bei der Volkshochschule (VHS) Heddesheim ihrer Kreativität freien Lauf lassen und in die Welt der Kunst und Farben eintauchen. Die Kinder lernen verschiedene Materialien und Techniken kennen, mit denen sie Bilder und eine Plastik gestalten können. Anregungen für die eigenen Werke können sie sich bei einem Ausflug in die Kunsthalle Mannheim holen. Der Workshop „Jetzt wird’s bunt“ (Kursnummer 20705) findet von Montag, 5. September, bis Donnerstag, 8. September, von 10 bis 14 Uhr, statt. Fragen rund um den Workshop beantwortet das VHS-Team (Telefon 06203/10 12 67). red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Info: Weitere Informationen: www.vhs-heddesheim.de