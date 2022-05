Bürgerfragen, Baustellen und aktuelle Zahlen

Stellplätze im Vorgarten: An der Schaffung von Autostellplätzen im Vorgarten störte sich ein Anwohner der Schriesheimer Straße in der Fragestunde für Einwohner zu Beginn der Sitzung des Gemeinderates in Heddesheim. Das nehme immer mehr öffentliche Plätze weg, klagte er. „Die Parksituation wäre sehr entspannt, wenn jeder sein Auto auf seinem Grundstück parken würde“, antwortete ihm Bürgermeister Michael Kessler: „Öffentliche Plätze sollten für Besucher frei gehalten werden.“

Lithium aus dem Untergrund: Über bevorstehende Erkundungen von Standorten für Geothermie und die Gewinnung von Lithium informierte Jörg Zeilinger von Vulcan Energie Ressourcen. Bereits ab 2025 würde das Unternehmen gerne die MVV mit Wärme und mehrere Autohersteller mit Lithium für Batterien beliefern. Die Untersuchungen mit fahrbaren Rüttelplatten und Mikrofonen auf dem Boden sind für den Sommer geplant.

Bürgermeister-Gehalt: Der neue Bürgermeister Achim Weitz wird wie Amtsinhaber Michael Kessler in die Besoldungsstufe B 3 eingruppiert. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Zuvor hatte Kessler betont, dass die Dotierung der Stelle objektiv und anhand bestimmter Kriterien erfolgen müsse. Das Grundgehalt von Weitz liegt damit bei rund 8700 Euro.

Baustellen: Die Beindstraße soll ab Samstag wieder frei sein, die Bahnhofstraße wird in der kommenden Woche gesperrt. Dort sind bereits Glasfaserleitungen verlegt worden, die Fahrbahn wird nun jedoch abgefräst und neu asphaltiert, wie Jürgen Beck vom Bauamt mitteilte. Das ist laut Kessler mit zusätzlichen Kosten von 54 000 Euro verbunden.

Finanzen: Die Einnahmesituation entwickelt sich 2022 nach Angaben des Bürgermeisters positiv. Bei der Gewerbesteuer erwarte man Mehreinnahmen von 600 000 Euro.

Badesee: Seit der Eröffnung vor zwei Wochen sind für den Badesee bereits 3500 Saisonkarten verkauft worden. „Wenn Wetter so bleibt, werden wir eher das Jahr 2019 überschreiten“, sagte Kessler.

Flüchtlinge: Derzeit sind 68 Geflüchtete aus der Ukraine in Heddesheim gemeldet und in gemeindlichen oder angemieteten Wohnungen untergebracht, in Kürze werden weitere 30 zugewiesen. „Bisher läuft das ganz gut“, stellte der Bürgermeister fest. hje