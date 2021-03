Seit dieser Woche ist ein Besuch in der Gemeindebücherei nach der neuen Corona-Verordnung wieder möglich. Darüber informiert die Gemeindeverwaltung auf ihren Internetseiten. Zugleich bleibt der Medienabholservice vorerst erhalten.

Wer mal wieder selbst in der Bücherei stöbern will, muss sich allerdings unter Telefon 06203/10 12 39 anmelden und einen Termin vereinbaren. Maximal vier Personen gleichzeitig dürfen die Bücherei besuchen, jede und jeder nur für maximal 20 Minuten und nach Angabe der Kontaktdaten. Weiterhin ist es möglich, Medien telefonisch oder per E-Mail an buecherei@heddesheim.de zu bestellen. Das Bücherei-Team stellt die Pakete zusammen und zur Abholung im Treppenhaus bereit. Dort stehen auch Bücherkörbe oder -wagen zur Rückgabe. Mahngebühren fallen erst an, wenn die Bücherei wieder regulär geöffnet hat. Ob die gewünschten Medien verfügbar sind, können Interessierte vorab im Onlinekatalog recherchieren (Link auf bibliotheken.kivbf.de/heddesheim). red/agö