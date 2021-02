Mit diesem Erfolg hätte Mario Münzer nicht gerechnet: Kaum hatte der „MM“ über die Online-Spendensammlung für sein Buch berichtet, meldeten sich eine ganze Reihe Unterstützter. „Ich war total baff“, berichtet der Entspannungscoach aus Heddesheim glücklich. Sein Werk über den Frosch namens „OM“, der Kinder mit spielerischen Übungen in die Welt der Meditation und Achtsamkeit einführt, kann er in Kürze druckfrisch in den Händen halten.

„Noch am Tag des Berichts kamen 240 Euro an Spenden zusammen“, erzählt der 34-Jährige begeistert. Nochmals gut eine Woche später hatte er sein Ziel erreicht und die benötigten 600 Euro für Druck und Nebenkosten zusammen. Vier Spender meldeten sich direkt aus dem privaten Umfeld, 17 wählten den Weg über die Internet-Plattform www.gofundme.com, wo Münzer sein Projekt vorgestellt hatte. Der Antrag auf Auszahlung war rasch erledigt, zwei Tage später sei das Geld schon da gewesen. Mit der Produktion beauftragte Münzer eine Internet-Druckerei. „Voraussichtlich am 18. Februar werden die 100 bestellten Exemplare geliefert“, sagt er.

Schon 40 Exemplare reserviert

Es wäre der Tag gewesen, an dem sein neuer Meditationskurs für Kinder mit dem Frosch „OM“ an der VHS hätte starten sollen. Die Lockdown-Verlängerung kam dazwischen. „Das Buch wäre im Kurspreis inbegriffen gewesen“, sagt Münzer und hofft auf einen Nachholtermin nach Ostern. Von der ersten Auflage sind gleichwohl schon 40 Exemplare reserviert: für all diejenigen, die das Projekt mit Geld oder Tat unterstützt haben.

Voraussichtlich ab Mai werde der Frosch „OM“ dann auch durch den regulären Buchhandel hüpfen können. Eine ISB-Nummer hat sich der kulleräugige Hauptdarsteller schon gesichert (978-3-003067976-6), nur die Eintragung in das Verzeichnis Lieferbarer Bücher (VLB) fehlt noch für den Sprung in die Läden. Bis dahin können Interessierte das Buch für 9,90 Euro direkt beim Autor beziehen und entweder (kontaktlos) abholen oder sich zuschicken lassen (Versand: 2,20 Euro). Vorbestellungen sind auf Münzers Internetseite www.akasha-phoenix.de/Das-Buch-zum-Kurs oder telefonisch unter 06203/673 18 88 möglich.

Auch Susanne Megrelishvili vom neuen Coffee-Bike in der Schulze-Delitzsch-Straße habe angeboten, Bücher dort auszulegen, freut sich der Autor und schmiedet schon Pläne: „Vielleicht können wir in ihrem Café nach Corona sogar mal eine Lesung für Kinder anbieten.“