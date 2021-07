Bodo Bach: „Das Guteste“

Endlich mal wieder eine Veranstaltung, die am Verlegungstermin stattfinden kann. Bodo Bach tritt am Samstag, 10. Juli, um 19 Uhr mit seinem Programm „Das Guteste“ auf. Allerdings nicht wie geplant in der Alten Druckerei in Weinheim sondern in Heddesheim. „Wir sind ja schon froh, dass dieser Auftritt an diesem Tag über die Bühne gehen kann“, sagt Franz Kain. Der Geschäftsführer der Alten Druckerei hat lange gehofft, muss aber, was den Spielort betrifft, nochmal eine Verlegung in Kauf nehmen. „Aber wir freuen uns, dass Bürgermeister Michael Kessler erneut die Nordbadenhalle in Heddesheim zur Verfügung stellt. Dort kennen wir uns mittlerweile gut aus.“ Nach derzeitigem Stand entfällt der 3G-Nachweis komplett. Es muss lediglich beim Einlass bis zum Platz am Tisch und bei den Toilettengängen eine Maske getragen werden.

Kain hat im letzten Herbst bereits Comedian Michl Müller und das Komiker-Duo Mundstuhl dort veranstaltet. Das Technik-Team wird die Halle, die vor Corona teilweise mit fast 1200 Zuschauern betischt und bestuhlt werden konnte, mit der bewährten Beschallungs- und Lichtanlage ausstatten. „Und dazu wird der Saalplan weitgehend 1:1 von der Alten Druckerei dort umgesetzt. Das heißt, jeder sitzt an seinem nummerierten Tisch, den er gekauft hat“, hat Kain auch das mit dem Hausmeister probeweise aufgestellt.

Zusatzkarten erhältlich

Es gibt sogar aufgrund er großen Fläche und mit Corona-Abstandsregeln zwischen den Tischen Zusatztickets für diesen Abend: Im Kartenshop der DiesbachMedien, Weinheim, Friedrichstraße 24, und per E-Mail: info@voiceart-kain.com. Nach erfolgter Überweisung werden die Tickets am Einlass bereit gelegt. red