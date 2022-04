Benefizkonzert für Kinder aus Ukraine in Heddesheim

Heddesheim. Oksana Tarasiuk hat mit ihrer Familie aus Kiew fliehen müssen, wo sie zuletzt als Klavierlehrerin gearbeitet hat. In Zusammenarbeit mit ihr und dem Heddesheimer Duo „Jester’s Garden“ (Geige, Keyboard, Harfe, Gesang) ist jetzt kurzfristig ein Benefizkonzert zugunsten der Nothilfe für Kinder in der Ostukraine organisiert worden. Das Benefizkonzert findet am Sonntag, 24. April, um 18 Uhr in der evangelischen Kirche statt. Bereits vorab, von 11 bis 15.30 Uhr, gibt es am gleichen Tag außerdem einen Benefizverkauf von Kuchen im Bistro Stay.

