Belebter Dorfplatz im Juli

Heddesheim feiert wieder, und zwar an gleich zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden auf dem Dorfplatz. Während an den Samstagen die Konzerte der Starkenburg Philharmoniker mit Sopranistin Gunda Baumgärtner und Tenor Marco Antonio Rivera (17. Juli) und der Band „Die Schlagerhasen“ (24. Juli) Eintritt kosten, gibt es jeweils sonntags ein Musikprogramm, dem alle Interessierten kostenlos lauschen können.

Der Sonntag, 18. Juli, beginnt zunächst mit einem ökumenischen Gottesdienst (ab 10 Uhr), der vom evangelischen Posaunenchor musikalisch umrahmt wird. Im Anschluss, ab etwa 11.30 Uhr, können sich alle Besucherinnen und Besucher auf jazzige Klänge freuen. Es spielen Jazzlight von Musikschule Heddesheim sowie Triologie, ein Trio mit Akkordeon, akustischer Gitarre und Saxofon. Das Programm am Vormittag dauert bis etwa 13.30 Uhr. Am Abend sorgt dann die Band Holger Bläß & Friends von 17.30 bis 19.30 Uhr für musikalische Unterhaltung

Neckarhausen zu Gast

Am Sonntag, 25. Juli, eröffnet der Musikverein 1923 Neckarhausen um 11 Uhr das Programm und serviert rund zwei Stunden anspruchsvolle und abwechslungsreiche Blasmusik. Den Abschluss der Konzertsonntage auf dem Dorfplatz macht am Abend die aus Schriesheim bekannte Band Gardenparty mit Gastsängerin Giovanna. Von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr sorgt die Gruppe für Stimmung. Die Bewirtung übernimmt das Bistro am Dorfplatz. red/agö