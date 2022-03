Wie geht es weiter mit der Sanierung im Ortskern von Heddesheim? Mit dieser Frage befasst sich der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 31. März, ab 17 Uhr im Bürgerhaus. Bürgermeister Michael Kessler informiert über den aktuellen Sachstand. Außerdem gibt es erste Gestaltungsentwürfe für das „Entree West“, wie es in der Vorlage heißt.

Mit dem Abriss der ehemaligen

...