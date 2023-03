Bekannter Autor zu Gast

Auf Einladung der Gemeindebücherei Heddesheim liest der Autor Oliver Pötzsch am Donnerstag, 27. April, im Bürgerhaus „Pflug“ aus seinem neuesten Buch „Die Henkerstochter und die schwarze Madonna“. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Bücherecke am Rathaus statt. Der Eintritt kostet zwölf Euro.

„Die Henkerstochter-Romane von Bestseller-Autor Oliver Pötzsch sind Kult – ebenso wie seine Lesungen“, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. „Beim großen Henkerstochter-Spektakulum erleben die Gäste ein Feuerwerk von Anekdoten, Liedern und atemberaubenden Lesestellen.“ Im Gepäck habe der Autor diesmal nicht nur „Armesünderfett“, Wetterkerzen, Richtschwert und Puppen, sondern eine ganze Reiseapotheke – samt der berühmten Henkerstochter-Theriaks. Der Autor begleitet sich selbst auf der Gitarre.

Karten im Vorverkauf gibt es bei der Gemeindebücherei (06203/1012 39) und in der Bücherecke am Rathaus (06203/185 94 71) red