Baustellen wegen Kanal-Erneuerung

Heddesheim. In der Woche ab Montag, 19. April, werden in Heddesheim stellenweise verschiedene Straßen aufgegraben. Das teilt die Verwaltung auf den Internetseiten der Gemeinde mit. Hintergrund ist die Auswechslung von Teilen des Abwasserkanals in offener Bauweise.

Die Bauarbeiten werden je Straßenzug jeweils etwa eineinhalb Wochen andauern. Begonnen wird laut Rathaus in der Birkenstraße. Danach folgen die Tannenstraße, die Fichtenstraße und dann der Erlenweg. Es wird jeweils Vollsperrungen für den Durchgangsverkehr geben, Umleitungen werden ausgeschildert. Die Zufahrt zu den angrenzenden Grundstücken sowie der Fußgängerverkehr werden nach Angaben der Verwaltung für die Dauer der Arbeiten weiter gewährleistet.

Die Bauarbeiten übernimmt die Firma Josef Schnell aus Ladenburg. Fragen beantworten die Mitarbeiter im Tiefbauamt unter Telefon 06203/101 287.