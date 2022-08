Barrierefrei in die Busse

Heddesheim. Die Gemeinde Heddesheim setzt den barrierefreien Ausbau ihrer Bushaltestellen fort. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Arbeiten für rund 123 000 Euro an die Firma Sax und Klee vergeben, die Anfang Oktober mit den Arbeiten beginnen will. Sechs Wochen Bauzeit sind eingeplant.

Diesmal sind die Haltestellen Nord und Süd in der Siedlung an der Reihe. Die Endhaltestelle der RNV mit Zustieg zu Bus und Bahn wurde bereits 2014 von der RNV barrierefrei ausgebaut. Die Kosten damals lagen bei 450 000 Euro, die Gemeinde steuerte knapp 100 000 Euro bei. 2020 erfolgte der Umbau zweier Haltestellen in der Ringstraße sowie in der Muckensturmer Straße für 230 000 Euro. 2021 waren die Haltepunkte Nord und Süd im Gewerbegebiet an der Reihe. Für 2023 sind noch die Haltestellen Blumenstraße (Nord und Süd) sowie Ladenburger Straße (Ost und West) vorgesehen. Die Planung hatte der Gemeinderat bereits 2020 in Auftrag gegeben, um auch Fördermittel des Landes beantragen zu können. Mit Erfolg. 2021 wurden 75 Prozent für die Baumaßnahme und 50 Prozent für die Haltestelleneinrichtung bewilligt.

„Wir freuen uns, dass das ausgebaut wird“, sagte Rainer Hege (CDU). „Wir sind eine alternde Gesellschaft, Barrierefreiheit und ÖPNV werden immer wichtiger“, betonte Günther Heinisch (Grüne). Der Umbau sei schon lange auf den Weg gebracht, ergänzte Jürgen Merx (SPD). hje