Zwei Jugendliche haben am Samstagabend in Heddesheim mehrere Autos beschädigt. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, meldete ein Zeuge gegen 20 Uhr, dass die Jugendlichen im Bereich der Leutershausener Straße an mehreren geparkten Pkw die Außenspiegel abgetreten haben. Die Täter hätten zudem Scheibenwischer abgerissen, ein Fahrzeug zerkratzt und bei einem weiteren den Stoßfänger beschädigt, berichtet der Zeuge und Anwohner in einer Mail an den „MM“. Er habe die Jugendlichen verfolgt und gleichzeitig die Polizei verständigt. Aufgrund seiner Beschreibung konnten die eingesetzten Streifen des Polizeireviers Ladenburg unweit des Tatorts die beiden Jugendlichen feststellen. Sie flüchteten beim Anblick des Streifenwagens zwar zunächst zu Fuß, konnten aber kurze Zeit später eingeholt werden. Die 12- und 14-Jährigen wurden im Anschluss zu ihren Erziehungsberechtigten gebracht. Die genaue Höhe des angerichteten Sachschadens ist noch unbekannt. pol/agö

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1