Autofahrer beschädigt geparkte Fahrzeuge und begeht Fahrerflucht

Heddesheim. Die Polizei Ladenburg sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Heddesheim: Bei dem Unfall am frühen Montagmorgen gegen 0.45 Uhr war ein unbekannter Autofahrer auf der Schriesheimer Straße in Richtung Leutershausener Straße unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr er auf den Gehweg der gegenüberliegenden Straßenseite und beschädigte dabei zwei geparkte Fahrzeuge. Anschließend fuhr der Autofahrer davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder den Unfall anzuzeigen. Der Sachschaden beträgt 6000 Euro.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Audi A4. Hinweise nimmt die Polizei in Ladenburg entgegen (Telefon 06203/93 05 0).