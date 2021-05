Autodiebstahl verhindert

Autodiebstahl in Heddesheim verhindert: Ein Täter hat sich am Sonntag gegen 1 Uhr Zugang zu einem Auto in der Wasserbettstraße verschafft und entwendete eine Blende unter dem Lenkrad. Hierbei wurde er durch einen Zeugen gestört und flüchtete. Der Täter ist 1,75 Meter groß, schlank, hat kurze dunkle Haare, ist etwa 18 Jahre alt, trug eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose. Das Polizeirevier Ladenburg, Telefon 06203/9305-0, sucht Zeugen.

AdUnit urban-intext1

Am Sonntag gegen 5 Uhr flüchtete in der Mannheimer Straße in Edingen-Neckarhausen ein alkoholisierter Rollerfahrer vor der Polizei. Der 24-Jährige war den Beamten aufgefallen, weil er ohne Helm und stark schwankend unterwegs war. Auf der Flucht stellte der Mann seinen Roller in der Danziger Straße ab, rannte davon, konnte aber kurz darauf festgenommen werden. Er widersetzte sich der Blutprobe, so dass diese nur unter Zwang durchführbar war. Das Ergebnis steht aus. pol/sko