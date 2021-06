Ausschuss muss erneut beraten

Schon zwei Mal hat der Bauausschuss einem Vorhaben in der Friedensstraße seine Zustimmung versagt, jetzt kommt der Antrag zum dritten Mal auf den Tisch: Am Dienstag, 6. Juli, ab 17 Uhr befassen sich die Räte erneut mit der Frage, ob die geplante Aufstockung eines bestehenden Wohnhauses an der fraglichen Stelle so in Ordnung geht. Das Baurechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises beantwortet diese Frage mit Ja und bittet die Gemeinde deshalb, ihre Entscheidung nochmals zu überdenken. Der Bauausschuss hatte den Antrag erstmals im Sommer 2020 und zuletzt im April beraten und abgelehnt. Zwar hatte der Bauherr zwischenzeitlich umgeplant und unter anderem die Gebäudehöhe und die Zahl der Wohnungen reduziert. Dennoch gab es Bedenken aus der Nachbarschaft.

Auch in einem weiteren Fall ist die Genehmigungsbehörde beim Kreis offenbar zu einer anderen Einschätzung gekommen als die Gemeinde. Die Erweiterung einer Frühstückspension in der Poststraße ist deshalb am Dienstag ebenfalls erneut Thema im Ausschuss. Mit der Begründung, dass die Stellplätze schon derzeit nicht ausreichten, hatte das Gremium das Vorhaben im vergangenen Dezember einstimmig abgelehnt.

Drei Neubau-Projekte

Weniger Kopfzerbrechen dürften den Rätinnen und Räten die Bauanträge für drei Neubauvorhaben bereiten, die ebenfalls beurteilt werden sollen. Die Errichtung eines Dreifamilienhauses in der Jahnstraße bedarf zwar Befreiungen vom Bebauungsplan, doch diese wurden zum Teil auch in der Nachbarschaft schon gewährt, wie aus den Sitzungsunterlagen hervorgeht. In das Umfeld fügt sich laut Bauamt auch ein Vorhaben in der Bismarckstraße ein, weswegen es gegen das dort geplante Zweifamilienhaus keine Bedenken gebe. Nicht zuletzt schlägt die Verwaltung vor, auch dem Abriss und Neubau eines Einfamilienhauses im Veilchenweg zuzustimmen. Zwar sehe der Bebauungsplan auf dem fraglichen Grundstück gar keine Bebauung vor. Doch schon das bestehende Haus wurde 1972 ausnahmsweise genehmigt. Sein Ersatz sei „städtebaulich sinnvoll“.