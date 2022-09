Ausflug nach Frankreich

Heddesheim. Volkshochschule und Gemeinde besuchen am Dienstag, 4. Oktober, Wissembourg in Frankreich und das Deutsche Weintor. Treffpunkt ist um 8.40 Uhr am Heddesheimer OEG-Bahnhof. Von dort geht es mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Frankreich. In Wissembourg fährt die Grenzwaldbahn die Teilnehmer weiter zum Deutschen Weintor, wo es ein gemeinsames Mittagessen gibt. Danach geht es wieder zurück nach Wissembourg, wo die Stadt erkundet werden kann, ehe es gegen 17.30 Uhr zurück nach Heddesheim geht. Die Teilnahme kostet 19 Euro. Für Inhaber der Karte ab 60 ist die Teilnahme günstiger (neun Euro). Außerdem muss ein gültiger Personalausweis mitgenommen werden. Anmeldung unter www.vhs-heddesheim.de. red

