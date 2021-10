Ausflug für Senioren: Zum „Great Barrier Reef“ ins Gasometer Pforzheim

Heddesheim. Am Dienstag, 19. Oktober, veranstalten VHS und der Seniorentreff Scheunengalerie einen Ausflug für Senioren zum „Great Barrier Reef“ im Gasometer in Pforzheim.

Das 360 Grad-Panorama des Korallenriffs vor Australien präsentiert die einzigartige Unterwasserwelt des Riffs. Die Farbenpracht und der Detailreichtum des Riesenrundbildes von Yadegar Asisi zeigt die Einmaligkeit der Schöpfung unter der Meeresoberfläche, wie die Ankündigung zur Fahrt verspricht.

Die Fahrt nach Pforzheim erfolgt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dabei muss auch mehrfach umgestiegen werden. Treffpunkt ist ab 9.20 Uhr am OEG Bahnhof in Heddesheim, von dort ist um 9.37 Uhr Abfahrt mit der Stadtbahn Linie 5 A. Gegen 12 Uhr besteht in Pforzheim die Möglichkeit zum gemeinsamen Mittagessen, ab 14 Uhr steht der Besuch im Gasometer auf dem Programm. Anschließend ist Zeit zur freien Verfügung. Die Rückankunft in Heddesheim ist für 20.10 Uhr am OEG Bahnhof geplant.

Die Teilnahme kostet 25 Euro, enthalten sind darin die Fahrtkosten (Karte ab 60 gilt nicht), sowie der Eintritt und die Führung im Gasometer. Anmeldung bei der VHS unter Telefon 06203/10 12 67.

