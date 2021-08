Aus Alt wird Neu

Lana, Selina und Esther haben einen neuen Schreibtisch-Organizer, in dem sie Stifte, Radiergummis und Klammern einsortieren können. Gebastelt haben die drei Mädels den sogenannten Utensilo aus altem Verpackungsmaterial. Denn bei den Ferienspielen der Gemeinde drehte sich am Dienstagvormittag im Jugendhaus Just alles um das Thema „Upcycling – aus Alt mach Neu“. „Nachhaltigkeit ist gerade ein angesagtes Thema, das wir aufgreifen wollten. Also haben wir aus Dingen, für die man eigentlich keinen Nutzen mehr hat, etwas Neues gemacht“, erklärt Sozialarbeiterin Anne Bauer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Verpackungsmaterial gesammelt

Hierfür hat Bauer die vergangenen Tage Verpackungsmaterial gesammelt. Aus Pappe, Toilettenpapierrollen, Milchkartons und Plastikflaschen haben die Mädchen Aufbewahrungsbehälter für Stifte, Klammern und anderes Schreibmaterial gebastelt. Mit Glitzer, Stickern und Farbe verziert, wurden die Behälter dann noch auf einer Papp-Unterlage aufgeklebt. „Ich weiß schon genau, in welches Röhrchen meine Stifte kommen sollen“, kündigt Lana an. Und Selina erklärt: „So einen Schreibtisch-Organizer kenne ich schon von meinem Papa.“

Nächste Woche gibt es noch weitere Angebote vom Jugendhaus im Rahmen der Ferienspiele. Für den Kurs „Kosmetik selbst machen – For girls only“ am Donnerstag, 9. September, von 10.30 bis 12 Uhr sind noch Plätze frei. Das Angebot richtet sich an Mädchen im Alter von zehn bis 13 Jahren. Am Freitag, 10. September, gibt es außerdem von 17 bis 18.30 Uhr einen Tanzworkshop für Kinder im Alter von neun bis 16 Jahren. Anmeldung per Mail an Jugendhaus_Just@t-online.de oder unter Telefon 06203/49 22 93. vs