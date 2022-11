Auf dem Weg zum fairen Handel

Heddesheim ist auf den Weg zur Fairtrade-Gemeinde gestartet. In dieser Woche hat sich eine Steuerungsgruppe gebildet, die das weitere Verfahren bis zur Auszeichnung begleiten soll. „Ich fand die Resonanz sehr gut“, erklärt Angelika Hornig, die Klimaschutzbeauftragte der Gemeinde, die im Rathaus für das Projekt verantwortlich ist.

13 Teilnehmer von außerhalb der Verwaltung waren der persönlichen Einladung gefolgt. Auch Bürgermeister Achim Weitz ist damit mehr als zufrieden: „Klasse, dass so viele bereit sind sich hier ehrenamtlich zu engagieren und einzubringen.“ So werde es sicher gelingen, dass Heddesheim diese Auszeichnung erhalte und das Thema noch mehr Beachtung in der Bevölkerung finde.

Nächster Schritt wird laut Hornig nun die offizielle Anmeldung für das Verfahren sein. Das nächste Treffen soll bereits in Januar stattfinden. Dann geht es auch um die Aktivitäten im neuen Jahr. Bei der ersten Sitzung habe sich gezeigt, dass viele Einrichtungen schon heute den fairen Handel beherzigen, berichtet Hornig. So setze beispielsweise die Karl-Drais-Schule bei der Nikolausaktion ausschließlich auf Produkte, bei denen die Produzenten einen fairen Anteil vom Gewinn bekommen und unter guten Bedingungen arbeiten können. Wer mitmachen möchte, kann sich bei Angelika Hornig unter Telefon 06203/10 12 81 oder per E-Mail (angelika.hornig@heddesheim.de) melden. hje