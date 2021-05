Auch nach 65 Jahren kennen sie „kein Geheimrezept für eine lange Ehe“

Rosa und Walter Maier blicken gerne auf den Tag im Jahr 1954 zurück, an dem sie sich vor der Turnhalle der Heddesheimer Turngemeinde zum ersten Mal sahen. „Ein Freund meines Mannes hat uns zusammengebracht“, erinnert sich die heute 86-jährige Rosa Maier. Zwei Jahre nach ihrem ersten Treffen wurden sie von Pfarrer Bruch in der Remigiuskirche in Heddesheim getraut. 65 Jahre ist dies nun her.

Walter Maier (88) wuchs in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Ladenburg auf, besuchte dort die Schule und lernte das Handwerk des Bäckers. Rosa Vierling wuchs im Nachbarort Heddesheim auf und ging hier zur Schule. In ihrer Jugend war sie eine begeisterte Turnerin. Sie nennt die Namen ihrer damaligen Turnkolleginnen und erinnert sich gerne an diese Zeit. Ehemann Walter spielte in Ladenburg bei den 03ern Fußball und hatte Spaß beim Tauziehen. Die erste Wohnung war eine Wohngemeinschaft mit Rosas Eltern, einem Bruder und dessen Frau. Bald kam Sohn Harald zur Welt, vier Jahre später Sohn Dieter. Vier Enkel sowie zwei Urenkel – alle männlich – komplettieren inzwischen die Familie.

Erinnerungen an schöne Reisen

Walter Maier schloss sich bereits vor vielen Jahren dem Heddesheimer Schützenverein an, wurde Luftgewehrschütze. „27 Jahre hatte ich die Funktion des Oberschießleiters“, berichtet er und ergänzt, dass er diese Aufgabe auch auf Bezirks- und Landesebene innehatte. Rosa Maier arbeitete im Schichtbetrieb: „Da war es aus mit der Turnerei“, erzählt sie. Gerne schwelgen die rüstigen Senioren in Erinnerungen an Urlaube mit Helmut Ammann nach Italien und Frankreich: „Da haben wir neue Kulturen kennengelernt.“ Fluss- und Kreuzfahrten brachten viele Eindrücke. Auch an Strandurlauben in Spanien und Wanderurlauben in Österreich hatten sie große Freude: „Mit unseren Enkeln in den Bergen war es immer schön“, berichtet das Jubelpaar. Die Heddesheimer sehen Walter Maier fast täglich mit dem Fahrrad, wenn er die Einkäufe erledigt, während Ehefrau Rosa den Haushalt schmeißt. „Ich hatte nie ein Auto, bin ewig mit dem Fahrrad zur Arbeit, auch nach Edingen und Friedrichsfeld, gefahren“, erzählt er. Nebenher half er in Bäckereien aus und war bei Heddesheimer Vereinen ein geschätzter Helfer. „Eine Herzoperation vor sieben Jahren habe ich gut überstanden“, freut sich der Jubilar.

„Es gibt für uns kein Geheimrezept für eine lange Ehe. Wir diskutieren auch Mal, das erhöht unseren Blutdruck“, erzählt Walter Maier und lacht. Schwiegertochter Marianne sagt respektvoll: „Hut ab, dass Mama und Papa ihr Leben noch so selbstbestimmt bestreiten.“ Sohn Harald lobt die harmonische Familiensituation: „Man kann nur so alt werden, wenn das Familienleben intakt ist.“ Die Jubilare können das Fest pandemiebedingt nicht feiern, wünschen sich jedoch, noch einige Jahre zusammenleben zu können. „Hauptsache, wir sind gesund“, so Walter Maier und seine Ehefrau Rosa lächelt ihn zustimmend an.

