Rechtzeitig zu Beginn der Pflanzsaison startet die Gemeinde Heddesheim gemeinsam mit dem Klimaschutzbeirat und der BUND-Ortsgruppe die Aktion „Stauden für mehr Artenvielfalt“. Am Freitag, 26. März, werden zum Auftakt auf dem Wochenmarkt die „Heddesheimer Staudenboxen“ angeboten.

„Wir möchten helfen, die Gärten vielfältiger zu machen“, sagt Angelika Hornig, die Klimaschutzbeauftragte der Gemeinde. Heddesheim habe in den vergangenen Jahren einiges für die Artenvielfalt getan, erklärt sie laut Mitteilung und erinnert an die Anlage einiger Hektar Blühwiesen und -flächen: „Diese erfreuliche Entwicklung möchten wir nun auch auf innerörtlichen Flächen, in Gärten und Vorgärten weiterführen.“ Dies fördere die Artenvielfalt und biete verschiedensten Arten von Insekten Nahrung, Unterschlupf und Brutmöglichkeiten an.

Von 9 bis 13 Uhr auf Wochenmarkt

Naturnahe Gärten bieten Insekten Nahrung und Unterschlupf. © Gemeinde

Um den Bürgerinnen und Bürgern den Einstieg in das naturnahe Gärtnern zu erleichtern und sie dabei zu unterstützen, ihre Gärten insektenfreundlicher zu gestalten, bietet die Aktion drei verschiedene Staudenboxen an: für sonnige, halbschattige und schattige Standorte. Auch Schotterflächen oder Teilbereiche davon könnten damit bepflanzt werden. „Die Stauden sind überwiegend regional und dem Standort angepasst“, erklärt Maria Landenberger, Mitglied im Klimaschutzbeirat und Vorsitzende der BUND-Ortsgruppe. Die Boxen werden vom Raiffeisen-Markt zusammengestellt und können auch dort gekauft beziehungsweise bestellt werden. Eine Pflanz- und Pflegeanleitung liege bei.

Eine Box enthält etwa 25 Pflanzen für rund drei bis vier Quadratmeter und kostet 55 bis 60 Euro. Beim Wochenmarkt am 26. März geben Maria Landenberger und Angelika Hornig von 9 bis 13 Uhr gern weitere Auskünfte. Interessierte können die Boxen direkt dort erwerben oder diese bestellen und nach Ostern beim Raiffeisen-Markt abholen. red/agö