Arnim Töpel in Heddesheim mit Jubiläumsprogramm zu Gast

Heddesheim. Arnim Töpel ist am Freitag, 16. September, um 19.30 Uhr mit seinem Jubiläumsprogramm im Bürgergarten des Bürgerhauses Heddesheim zu Gast. Zu hören gibt es bei „Mei Mussisch – meine Musik + demm Günda seini“ Lieder aus Töpels Anfangszeit auf der Bühne sowie den gewohnten Wechsel zwischen Mundart und Hochdeutsch. Dazu gibt Arnim Töpel Einblicke in seinen musikalischen Weg: seine Lieblingsstücke aus der Pop-, Rock-, Schlager- und Chansonwelt, die ihn geprägt und begleitet haben. Der Eintritt kostet 15 Euro, Vorverkauf in der Gemeindebücherei und online unter www.eventim.de. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung drinnen statt.

